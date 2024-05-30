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        Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan silahlı terör örgütü üyesi 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:38
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        Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan silahlı terör örgütü üyesi 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektiflerince, haklarında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dosya kaydı bulunan F.D, F.Ç. ve S.Y. yasa dışı yoldan yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

        Yakalananların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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