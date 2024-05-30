Yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Valilikten alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektiflerince, haklarında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dosya kaydı bulunan F.D, F.Ç. ve S.Y. yasa dışı yoldan yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

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