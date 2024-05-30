Bakan Yardımcısı Çoştu 13. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısında konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, "Teknoparklarımızda 3 bine yakını kuluçka firmalarından oluşmak üzere 10 bin 600 civarında teknoloji firmamız yenilik faaliyetleri yürütüyor, Türkiye'nin gelişmesine güç katıyor." dedi.

Çoştu, Edirne'de bir otelde düzenlenen 13. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AR-GE'ye ayrılan kaynağın milli gelire oranı itibarıyla önemli ilerleme kaydederek İtalya ve İspanya gibi gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştığını söyledi.

Hedeflerinin bunun çok daha ötesine geçebilmek olduğunu belirten Çoştu, "Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği tarafından yayımlanan 'Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Raporu'na göre yine benzer bir gelişmeyi görüyoruz. 2023 yılında bilişim sektörümüz dolar bazında yüzde 30 büyüme kaydetmiş durumda. Özetle ifade etmek gerekirse Türkiye teknoloji ekosistemi önemli bir ivme kazandı, büyük bir kapasiteye erişmiş durumda." dedi. Çoştu, bu ekosistemin kalbinde akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi görerek bilginin ticarileşmesini, yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan girişimci fabrikaları teknoparkların yer aldığını dile getirdi.

-Teknoparkların sayısı 22 yılda 51 kat arttı Teknoparkların sayısının son 22 yılda 2'den 102'ye ulaştığını ifade eden Çoştu, şunları kaydetti: "Teknoparklarımızda 3 bine yakını kuluçka firmalarından oluşmak üzere 10 bin 600 civarında teknoloji firmamız yenilik faaliyetleri yürütüyor, Türkiye'nin gelişmesine güç katıyor. 110 binden fazla AR-GE çalışanıyla bu firmalarımız şimdiye kadar 60 bine yakın AR-GE projesini tamamlamış gerçekleştirmiş durumda. Türkiye'de önemli bir AR-GE yetkinliği ve kapasitesini inşa etmeyi başardık. Halihazırda ise 15 binden fazla AR-GE projesi teknoparklarımıza yürütülmeye devam ediyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyon projelerini yürüten girişimlerimizle, firmalarımızla oyundan havacılık ve uzaya biyoteknolojiden finans teknolojilerine kadar birçok alanda sayısız başarı hikayelerini hep beraber gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin dört bir yanında AR-GE ve inovasyon kültürünün yeşermesinde ve gelişmesinde merkezi rol üstlenen teknoparklarımıza emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum." -"Katma değeri çok fazla olan firmalara yer vereceğiz" Edirne Valisi Yunus Sezer de Edirne'nin önemli bir tarım ve turizm kenti olarak Balkanlar'ın başkenti statüsünü sürdürdüğünü belirtti.

Çok büyük sanayi kuruluşlarına sahip olmayan kentte bir OSB'nin faaliyette bulunduğunu dile getiren Sezer, "Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle 4 ay içerisinde 4 OSB'nin temellerini attık. İstişarelere devam ediyoruz. Yenilikçi, yenilenebilir ve yeşil yani 3Y'nin birleştiği OSB'leri burada inşallah çok üst standartlarda inşa edeceğiz. Katma değeri çok fazla olan firmalara burada yer vereceğiz." dedi. Sezer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın kente yeni bir teknopark kazandırılması için talimat verdiğini, bu teknoparkı Balkanlara hitap edecek bir teknoloji merkezi yapacaklarına işaret etti.

Projeyi Ankara'da sunacaklarını ifade eden Sezer, "Biran önce bu konuya başlamak istiyoruz. Altyapımız, yerimiz hazır. Firmalar da büyük bir heyecanla bekliyor. Biz Edirne'nin sporda, kültürde, sanayide, teknolojide Balkanların merkezi olmasını istiyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Teknopark Genel Müdürü Özgür Özdemir'in de konuşma yaptığı programda Trakya Teknopark'ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.