Ev sahibinin ateşe verdiği iddia edilen apartman dairesindeki yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İddiaya göre, Abdurrahman Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan T.A, dairesini ateşe verdikten sonra kaçtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.