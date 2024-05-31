Ev sahibinin ateşe verdiği iddia edilen apartman dairesindeki yangın söndürüldü
Edirne'de ev sahibinin ateşe verdiği ileri sürülen apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Edirne'de ev sahibinin ateşe verdiği ileri sürülen apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
İddiaya göre, Abdurrahman Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan T.A, dairesini ateşe verdikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, apartmandaki duman tahliye edildi.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Polis ekiplerince yakalanan T.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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