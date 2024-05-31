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        Şiddetli ağrıyla hastaneye başvuran tıp öğrencisinin safra kesesinden 6 santimetrelik taş çıktı

        Edirne'de şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvuran tıp fakültesi öğrencisi Nursu Menekşe'nin safra kesesinden 6 santimetrelik taş çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:27 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:27
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        Şiddetli ağrıyla hastaneye başvuran tıp öğrencisinin safra kesesinden 6 santimetrelik taş çıktı
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        Edirne'de şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvuran tıp fakültesi öğrencisi Nursu Menekşe'nin safra kesesinden 6 santimetrelik taş çıkarıldı.

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran 19 yaşındaki Menekşe'nin yapılan tetkiklerinde safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

        Op. Dr. Oğuzhan Alp Öztürk tarafından kapalı yöntemle ameliyata alınan Menekşe'nin safra kesesinden 2,5 santimetre çapında ve 6 santimetre uzunluğunda taş çıkartıldı.

        Başarılı ameliyatın ardından ağrılarından kurtulan genç kız taburcu edildi.

        Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Menekşe, AA muhabirine, 10 yıl önce safra kesesinde taş tespit edildiğini söyledi.

        Menekşe, ilk başlarda cesaret edemediği için ameliyat olmadığını ancak ağrılarının artmasıyla hastaneye başvurduğunu ifade eden Menekşe, "Ağrı içinde acile başvurdum. Hızlı bir şekilde ameliyata alındım. Kapalı yöntem bir operasyonla bu taş vücudumdan çıkarıldı. Çok büyük bir taş. Böyle bir taş daha önce görülmemiş, herkes şaşkın. Yaklaşık 6 santimetre, çapı da 2,5 santimetre. Şu an çok iyiyim, ameliyat ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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