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        Temizlik görevlisinin hatası yüzünden mahalleli bir kez daha sandığa gidecek

        GÖKHAN BALCI - Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi pazar günü tekrarlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:07
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        Temizlik görevlisinin hatası yüzünden mahalleli bir kez daha sandığa gidecek
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        GÖKHAN BALCI - Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi pazar günü tekrarlanacak.

        Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulacak 6 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşecek.

        Mahallenin muhtarı ve muhtar adayı Turhan Özgünden, AA muhabirine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yaşanan karışıklık nedeniyle seçimlerin yenileneceğini söyledi.

        Muhtarlık seçimi sonuçlanana kadar görevini sürdürdüğünü ifade eden Özgünden, 2 Haziran Pazar günü seçmen hüviyetindeki mahalle sakinlerinin yeniden sandığa gideceğini belirtti.

        Aday olarak çalışmalarını yaptığını dile getiren Özgünden, "Seçmen kağıtları geldi, onları dağıttım. En önemlisi katılımın sağlanması. Ev ev dolaşıp durumu anlatıp seçmen kağıtlarını veriyoruz. Kimileri 'geleceğiz', kimileri 'bakarız' diyor. Geçen seçimde yaklaşık 450 kişi gelmemişti. Bu seçimde bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz."

        - "Vatandaşlarımızı ikna edip sandığa gelmelerini rica ediyoruz"

        Muhtar adaylarından Hasan Çilingir de seçim için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

        Mahalleliyle görüşerek vaatlerini anlattığını ifade eden Çilingir, "Elimizden geldiği kadar güzel bir şekilde mahallemize hizmet edeceğiz. Bu seçimde katılımın biraz daha düşük olacağını tahmin ediyorum. Vatandaşlarımızı ikna edip sandığa gelmelerini rica ediyoruz." dedi.

        Mahalle sakinlerinden Şükriye Örs, 72 yıldır yaşadığı mahallede seçimlerin iptal olmasına üzüldüğünü söyleyerek pazar günü oy kullanmaya gideceğini belirtti.

        Mahalle sakini Türkan Balıkçı da sandığa gidip vatandaşlık görevini yerine getireceğini ifade etti.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yenilenmesi kararı almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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