Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyünde çalışma yaptı. Köy içindeki 600 metrelik yol sıcak asfaltla kaplandı.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

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