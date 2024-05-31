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        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:11
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        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
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        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyünde çalışma yaptı. Köy içindeki 600 metrelik yol sıcak asfaltla kaplandı.

        Vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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