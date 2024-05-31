Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:32 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, şüphe üzerine M.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 8 düzensiz göçmen yakalandı, otomobilde tel kesme makası ele geçirildi.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        Mourinho'nun unutulmaz sözleri!
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        James Webb teleskobu, bilinen en eski ve en uzak galaksiyi keşfetti
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        Engelli kız çocuğuna cinsel istismar! Zanlı yakalandı!
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        TCMB kirada soğuma bekliyor
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        'Kaptan Amerika'nın başı belada
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de tarihi gözetleme kuleleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
        Edirne'de tarihi gözetleme kuleleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
        Hamzabeyli'de 24 kilometre tır kuyruğu oluştu
        Hamzabeyli'de 24 kilometre tır kuyruğu oluştu
        Temizlik görevlisinin hatası yüzünden mahalleli bir kez daha sandığa gidece...
        Temizlik görevlisinin hatası yüzünden mahalleli bir kez daha sandığa gidece...