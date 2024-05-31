Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, şüphe üzerine M.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 8 düzensiz göçmen yakalandı, otomobilde tel kesme makası ele geçirildi.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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