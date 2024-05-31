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        Edirne'de bu yıl 10 milyon pullu sazan balığı yavrusu yetiştirilmesi hedefleniyor

        Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl 10 milyon pullu sazan balığı yavrusu yetiştirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:11
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        Edirne'de bu yıl 10 milyon pullu sazan balığı yavrusu yetiştirilmesi hedefleniyor
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        Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl 10 milyon pullu sazan balığı yavrusu yetiştirilmesi hedefleniyor.

        Her yıl milyonlarca yavru balığın yetiştirildiği tesiste sazan yavruları yakın zamanda yumurtadan çıkacak.

        Yumurtadan çıktıktan sonra havuzlara alınacak yavrular, istenen büyüklüğe ulaştığında çevre illerdeki gölet ve barajlara bırakılacak.

        Tesiste incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, balık avcılığını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir balıkçılığın verimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Tarım ve Orman Bakanlığının Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında tesiste yüksek sayıda üretim yapıldığını aktaran Bayazıt, "Tesiste bu yıl 10 milyon pullu sazan yavrusunu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Doğal yaşamın korunması ve balık popülasyonunun artırılmasını hedeflerken aynı zamanda sürdürülebilir bir balıkçılık uygulaması gerçekleştirilerek ekonomik katma değer oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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