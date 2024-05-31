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        Genç girişimciler Trakya Üniversitesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı

        Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Yarınların Liderleri: Girişimcilik Zirvesi" etkinliğine katılan genç girişimciler, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:32
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        Genç girişimciler Trakya Üniversitesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı
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        Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Yarınların Liderleri: Girişimcilik Zirvesi" etkinliğine katılan genç girişimciler, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, genç girişimciler Barış Barsan, Taha Elmalı ve Güney Sevindik iş yaşamları hakkında bilgi verdi.

        Barsan, kurumsal iş hayatından ayrılarak ortaklarıyla 2022 yılında yeni nesil kariyer platformu kurduğunu söyledi.

        İnsanların ihtiyaçlarını dikkate alarak bir uygulama geliştirdiklerini belirten Barsan, "Bu yola ilk çıkarken girişimcilik ekosisteminin bu kadar gelişmiş olduğunun farkında değildim. Proje fikrine inanarak bu yola koyulduk. İşin içine girince Türkiye'de girişimciliğin desteklendiğini fark ettik. TÜBİTAK'tan ve farklı kurumlardan destek aldık. Girişimci olmak isteyen arkadaşlar birçok destekten faydalanabilir." ifadelerini kullandı.

        Barsan, gençlerin kendilerine güvenmelerini ve yılmadan çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

        Taha Elmalı ise 4 yıl önce Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerindeki firmalara yazılım hizmeti veren şirket kurduklarını dile getirdi.

        Dijitalleşmeyle yazılım sektörünün geliştiğini belirten Elmalı, öğrencilerin kendilerini geliştirerek farlı projelerde yer alması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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