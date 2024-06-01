Trakya Üniversitesinde öğrencilerin mimari projeleri yarıştı

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde düzenlenen atölye etkinliğinde öğrencilerin mimari projeleri yarıştı.

Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik yürütücülüğünde ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selin Arabulan, Dr. Öğr. Üyesi Banu Gökmen Erdoğan, Arş. Gör. Barış Kara ve Beykent Üniversitesinden Doç. Dr. Orkun Özüer'in katkılarıyla gerçekleşen etkinliğin ilk ayağında öğrenciler çevrim içi ve yüz yüze eğitimler aldı.

Etkinliğin ikinci aşamasında ise öğrencilerden oluşan ekiplerin mimari tasarımları yarıştı.

Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda fakülte öğrencileri Defne Elmaslı, Elvira Esen, Emine Ceren Gürsoy, Dilara Tüfekci, Nazlı Tok mansiyon ödülü, Şara Çağla Balkaya, Begüm Kalkan, Nisa Arıcı, Yaren Önder, Sena Yonelli, Abdulkadir Özer, Büşra Bektaş ve Aleyna Daşkaya ise ikincilik ödülünü kazandı. Melih Kut, Şükrü Köse, Muhammed Said Karakaya ve Osman Kılınç'tan oluşan ekip ise birinci oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, FGA Mimarlık ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan ödülleri törenle veridi.