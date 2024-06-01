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        Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:31
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        Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Cüneyt Arıcı'ya ait oto tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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