500 yıllık caminin restorasyonu için kapalı taş ocağı açıldı

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'nin Keşan ilçesindeki 500 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyonunda özgün taş kullanılması için kapanmış ocak yeniden açıldı.

Osmanlı sadrazamlarından Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen kare planlı cami, 500 yıl boyunca çeşitli restorasyonlar gördü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ocak 2022'de camide kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı. İç ve dış mekanda eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, caminin orijinaline uygun bölgeye özgü renkli taşlar kullanıldı.

Çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını belirten Saraç, caminin gelecek kuşaklara güvenle taşınacağını ifade etti.

Tarihi yapının restorasyon öncesi ciddi sorunlarının bulunduğunu anımsatan Saraç, "Yapılan araştırmalarda camimizin statik olarak çok büyük problemleri olduğu görüldü. Gerekli statik güçlendirmeler yapıldı. Yapılan modellemeler sonucunda minarenin kaideye kadar sökülüp tekrar örülmesine karar verildi." dedi.

Saraç, bölgenin en önemli kültürel eserlerinden olan caminin özgün taşlarıyla ön plana çıktığını ifade etti.