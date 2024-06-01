Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:34 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı gerçekleştirildi.

        İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Sevgili, İpsala OSB'deki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

        Toplantıya, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru katıldı.

        - Kaymakam Sözer gazileri ziyaret etti

        Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Sözer, Subaşı beldesinde yaşayan Kıbrıs gazileri Recep Atılgan, Hasan Akdemir ve Ahmet Çağlayan'ı evinde ziyaret etti.

        Gaziler ve aileleriyle sohbet ederek taleplerini alan Sözer, gazilerin anılarını dinledi.

        - Sözer'den Alibey köyüne ziyaret

        Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, Alibey köyünü ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Sözer, köyde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kahvede vatandaşlarla bir araya gelen Sözer, talepleri dinledi.

        Kaymakam Sözer, şehit Nihat Zorlutuna'nın ailesini de ziyaret etti.

        - Balıkçılar oltayla 8 ve 10 kiloluk balık avladı

        Keşan ilçesinde balıkçılar oltayla 8 ve 10 kiloluk sinarit avladı.

        Erikli Sahili'nden tekneyle denize açılan amatör balıkçılar Mustafa İşçimen ve Hakan Çevikel oltalarını denize bıraktı. Her iki balıkçı da bir süre sonra 8 ve 10 kiloluk sinarit avladı.

        İşçimen, balıkçılığı hobi olarak yaptığını ve balık neslini korumak için denize açıldıklarında bir balık tuttuklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        500 yıllık caminin restorasyonu için kapalı taş ocağı açıldı
        500 yıllık caminin restorasyonu için kapalı taş ocağı açıldı
        Trakya Üniversitesi öğrencileri kermes gelirini Filistin'e bağışladı
        Trakya Üniversitesi öğrencileri kermes gelirini Filistin'e bağışladı
        Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Trakya Üniversitesinde öğrencilerin mimari projeleri yarıştı
        Trakya Üniversitesinde öğrencilerin mimari projeleri yarıştı
        Bulgaristan sınırında 24 kilometre TIR kuyruğu
        Bulgaristan sınırında 24 kilometre TIR kuyruğu
        Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
        Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak