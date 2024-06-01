Edirne'de asayiş

Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan B.Ş. ve E.Ş, çocukları L.Ş'nin mutfaktaki bulaşık parlatıcısını içtiğini fark etti.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde S.Ç. ile İ.K. arasında kahvehanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.