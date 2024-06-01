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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde başına sopayla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:13 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:13
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde başına sopayla vurulan kişi yaralandı.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde S.Ç. ile İ.K. arasında kahvehanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada İ.K'nın başına sopayla vurması sonucu yaralanan S.Ç, Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İ.K. gözaltına alındı.

        - Bulaşık parlatıcısı içen çocuk hastaneye kaldırıldı

        Edirne'de bulaşık parlatıcısı içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan B.Ş. ve E.Ş, çocukları L.Ş'nin mutfaktaki bulaşık parlatıcısını içtiğini fark etti.

        Ailesi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen çocuk tedavi edildi.

        - Cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu

        Uzunköprü ilçesinde bir kişinin mutfak penceresine bıraktığı cep telefonu çalındı.

        Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ç.G, cep telefonunu şarj sırasında mutfak penceresine bıraktı.

        Cep telefonu çalınan Ç.G, polise şikayette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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