Edirne'de temizlik görevlisinin hatası yüzünden Umurbey Mahallesi bir kez daha sandığa gitti Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 02.06.2024 - 08:17 Güncelleme: 02.06.2024 - 08:17 facebook

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