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        Edirne'de küçükbaş hayvan yıkama havuzu ve mobil yıkama makinesi üreticilerin hizmetine sunuldu

        Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde küçükbaş hayvan yıkama havuzu ve mobil yıkama makinesi üreticilerin hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:58
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        Edirne'de küçükbaş hayvan yıkama havuzu ve mobil yıkama makinesi üreticilerin hizmetine sunuldu
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        Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde küçükbaş hayvan yıkama havuzu ve mobil yıkama makinesi üreticilerin hizmetine sunuldu.

        Edirne İl Özel İdaresi tarafından yapılan yıkama havuzu ve Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle alınan mobil yıkama ünitesiyle hayvan sağlığının korunması hedefleniyor.

        Üreticilerle bir araya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üretimi desteklemek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Edirne'de hayvancılığın sağlıklı koşullarda gerçekleştirilmesini önemsediklerini aktaran Bayazıt, "İl Özel İdaresi desteğiyle yapılan yıkama havuzu ve bakanlığımızın katkılarıyla alınan mobil yıkama makinesi kullanılmaya başlandı. Küçükbaş hayvanlarımızın dış parazit mücadelesinde kullanılarak, verimini artıracak bu uygulamaların yetiştiricilerimize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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