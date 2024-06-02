Edirne'de jandarma ekipleri sahipsiz hayvanları besledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; Yaz aylarının gelmesi münasebetiyle sıcaklaşan hava koşulları nedeni ile Uzunköprü ilçesindeki Altınyazı Baraj Gölü çevresinde sahipsiz hayvanlara yönelik besleme va bakım çalışması yaptı.

- Jandarmadan KADES bilgilendirmesi