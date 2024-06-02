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        Edirne'deki tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:27 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:27
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        Edirne'deki tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suç olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında İpsala'da 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Aramalarda 29 senet, 13 tapu senedi, 9 çek defteri, 4 cep telefonu, borçlu listelerinin bulunduğu 2 ajanda, ruhsatsız tabanca, 389 fişek, 22 gram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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