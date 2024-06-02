Edirne'de jandarmanın denetiminde 69 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Komando ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde 69 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimde, göçmen kaçakçısı ile bir terör örgütü üyesi de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.