Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis yaralandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis yaralandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, Alparslan Türkeş Meydanı'nda şüphe üzerine 34 EEP 531 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracı takibe alan ekipler, Önder Caddesi'nde aracın önüne geçti.

        Bu sırada şüpheli araç karşı şeritten gelen bir otomobile çarptıktan sonra polis motosikletine de çarparak kaçmaya devam etti.

        Çarpmanın etkisiyle ayağından yaralanan polis, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Terk edilmiş halde park halinde bulunan şüpheli aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Olay anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!
        İşçi servisi kaza yaptı! Can kayıpları var!
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        Rezidansa baskın... "Dadı olmak için gelmiştik!"
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
        Naci Görür'den Küçükçekmece uyarısı: Depremde ne olur düşünemiyorum bile
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Otomobilde 'akıllanma' zammı
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Sivrisinekleri uzak tutmanın doğal yolları!
        Ormanda feci ölüm!
        Ormanda feci ölüm!
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        "Hiçbir zaman sevgili olmadık"
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        İzne çıkan işçinin ücreti peşin ödenir
        'Yapay zeka'da hedef 2026
        'Yapay zeka'da hedef 2026

        Benzer Haberler

        Edirne'de sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alın...
        Edirne'de sahte araç basın kartıyla yakalanan firari hükümlü gözaltına alın...
        Sayılmayan oyların çöpe atıldığı mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor; mevc...
        Sayılmayan oyların çöpe atıldığı mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor; mevc...
        Edirne'de jandarmanın denetiminde 69 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de jandarmanın denetiminde 69 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'deki tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Edirne'deki tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Edirne'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
        Edirne'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
        Edirne'de 69 kaçak göçmen, 1 organizatör ve 1 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 69 kaçak göçmen, 1 organizatör ve 1 terör şüphelisi yakalandı