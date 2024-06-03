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        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:39
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        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, merkeze bağlı Doyran köyü ve Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde yaptığı denetimlerde, Suriye ve Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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