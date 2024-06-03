Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısı

GÖKHAN ZOBAR/SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Bulgaristan'da 9 Haziran'da düzenlenecek genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Türklerine sandığa gitmeleri çağrısında bulunuldu.

Bulgaristan'da 9 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler için Türkiye'de 166 sandık kurulacak.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin haklarının korunması açısından seçimlere katılımın önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan Türklerinin Trakya illeriyle, Bursa, İstanbul ve İzmir'de yoğun olarak yaşadığını belirten Güneş, oy kullanma hakkı olan vatandaşlardan sandığa gitmelerini istedi.

Bulgaristan'ın son yıllarda yoğun bir seçim temposu yaşadığını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Çifte vatandaşlar bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 9 Haziran'daki seçimlerde de sandığa giderek demokratik haklarını kullansınlar ve iradelerini sandığa yansıtsınlar. Türkiye'de halihazırda yaşayıp Bulgaristan'da akrabaları yaşayan, evi olan, sosyal ve kültürel bağları olan kişiler oradaki haklarından muzdarip kalmasınlar. Bunun için sandığa gitmeleri şart. Göçmenlerin yaşadığı bazı sıkıntılar mevcut. Bu sıkıntılar hemen aşılabilecek olmasa da bunların çözülmesi için Bulgaristan'daki siyasi partilerin bize destek çıkmasını ümit ediyoruz. Parlamentonun bizi yok saymamasını, eksik olan haklarımızı sağlamasını ve bunlara yönelik kanun çıkartmasını arzu ediyoruz. Biz Bulgaristan'da bir hükümetin kurulması ve daimi olmasını istiyoruz. İstikrar her zaman bizim soydaşımıza fayda sağlamıştır."