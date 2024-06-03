Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sürücüsü alkollü çıkan çekici bir başka çekiciyle otoparka götürüldü

        Edirne'de trafik denetiminde sürücüsü alkollü yakalanan çekici bir başka çekiciye yüklenerek götürüldü, sürücünün ehliyetine el koyuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sürücüsü alkollü çıkan çekici bir başka çekiciyle otoparka götürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de trafik denetiminde sürücüsü alkollü yakalanan çekici bir başka çekiciye yüklenerek götürüldü, sürücünün ehliyetine el koyuldu.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde hem asayiş hem de trafik yönünden denetimlerini sürdürüyor.

        Kocasinan Mahallesi'ndeki denetimlerde bir çekici sürücüsü alkollü çıktı.

        Sürücünün ehliyetine el koyuldu.

        Çekici ise bölgeden bir başka çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bakanlık, 17 yaşındaki depremzede kız çocuğuna istismar davasına müdahil olacak
        Bayramda YHT'lere ek sefer
        Bayramda YHT'lere ek sefer
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
        Çöken bina soruşturmasında sıcak gelişme!
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        72 saatte 800 bin takipçi kazandı
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        New York'ta bir gölde içinde 100 bin dolar olan bir kasa bulundu
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Üniversite öğrencisine tahta kaşıkla cinsel saldırı davası: Ses kayıtlarında dehşete düşüren ifadeler
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Geçmişin de geleceğin de aracı bisiklet
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de 19 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 19 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara sandığ...
        Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara sandığ...
        Edirne'de bir haftada 632 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada 632 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis yaralandı
        Edirne'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis yaralandı