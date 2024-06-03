Edirne'de sürücüsü alkollü çıkan çekici bir başka çekiciyle otoparka götürüldü
Edirne'de trafik denetiminde sürücüsü alkollü yakalanan çekici bir başka çekiciye yüklenerek götürüldü, sürücünün ehliyetine el koyuldu.
Edirne'de trafik denetiminde sürücüsü alkollü yakalanan çekici bir başka çekiciye yüklenerek götürüldü, sürücünün ehliyetine el koyuldu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde hem asayiş hem de trafik yönünden denetimlerini sürdürüyor.
Kocasinan Mahallesi'ndeki denetimlerde bir çekici sürücüsü alkollü çıktı.
Sürücünün ehliyetine el koyuldu.
Çekici ise bölgeden bir başka çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı.
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