Edirne'de bir araçta 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de bir araçta 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de bir araçta 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.
Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, dedektör köpeklerle B.S'nin kullandığı araçta arama yaptı.
Aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ve bonzai ele geçirildi.
Sürücü B.S. gözaltına alındı.
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