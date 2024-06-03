Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Vatandaşlar, temel trafik kurallarıyla kask ve emniyet kemeri kullanımın konularında bilgilendirildi.

- Kaçak avcılığa yönelik denetim

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.