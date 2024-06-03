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        Edirne'de yeni mahsul buğdayın tonu 19 bin 20 liradan satıldı

        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul buğdayın tonu 19 bin 20 liradan alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:05
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        Edirne'de yeni mahsul buğdayın tonu 19 bin 20 liradan satıldı
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        Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul buğdayın tonu 19 bin 20 liradan alıcı buldu.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, 2024 hasat sezonunun ilk buğdayı Çömlekakpınar köyü üreticilerinden Gökhan Gözyılmaz tarafından borsaya getirildi.

        Gözyılmaz'a ait 1 ton buğday kilogramı 19 lira 20 kuruştan işlem gördü.

        ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, ilk mahsulü getiren Gözyılmaz'a 100 litre mazot hediye etti.

        Kurban, buğday hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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