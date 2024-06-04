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        Edirne'deki mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e destek

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde bazı öğrenciler, sahneye taşıdıkları dövizlerle çıkarak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:18
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        Edirne'deki mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e destek
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde bazı öğrenciler, sahneye taşıdıkları dövizlerle çıkarak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

        Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, bölümlerini başarıyla bitiren 450 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Edirne Belediye Bandosu mini konser verdi.

        Üniversite tanıtım filminin izlenmesiyle devam eden törende konuşan TÜ Rektör Vekili Prof. Ahmet Hamdi Zafer, öğrencilere meslek hayatlarında başarı diledi.

        TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise konuşmasında Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i kınadı.

        İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini anımsatan Prof. Dr. Hatipler, şöyle konuştu:

        "Sözlerime annesinin cansız bedenini gördüğünde 'O benim annem. Onu saçlarından tanıdım, seni saçlarından tanıdım anne' diye feryat eden Filistinli kız çocuğunun şahsında 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de, Filistinlilere soykırım uygulayan, 35 bini aşkın Filistinliyi katleden katil İsrail'i kınayarak başlamak istiyorum. Unutulmasın ki zulüm hiçbir zaman ilelebet payidar olmamıştır. İsrail'in zulmü de inşallah İsrail'le birlikte tarih sahnesinden yok olup gidecektir."

        Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler sahneye saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarıyla çıkıp yaşanan zulme dikkati çekti.

        "Katil İsrail" ve "Özgür Filistin" dövizleri taşıyan öğrenciler Filistin'e destek verirken, katılımcılar duyarlı davranışlarından dolayı alkışlarıyla öğrencileri kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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