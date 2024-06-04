Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Güvenli trafik akışının sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi. Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Süloğlu ilçesine bağlı Sülecik ve Akardere köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

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