Edirne Belediye Meclisinde ulaşıma zam kararı çıktı

Edirne Belediye Meclisinde, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, haziran ayı maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündemde yer alan ulaşıma zam maddesi de görüşüldü.

Bir süre önce hayatını kaybeden "Edirne turizm elçisi" ve Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar'ın adının oturduğu sokağa verilmesine de karar verildi.

Belediye Başkanı Akın da vatandaşların ETUS'a yönelik istek ve şikayetlerini takip merkezi sayesinde yakından takip ettiklerini belirtti.

Ulaşım sistemini bir şekilde ayakta tutmak zorunda olduklarını ifade eden Akın, "Evet bizim bir indirim talebimiz vardı, fakat bunu yaparken Edirne Belediyesi tarafından finanse etmek üzere yapmıştık. Ama ne yazık ki geldiğimiz noktada hem belediye gelirleri hem çıkan tasarruf tedbirleri bizi engeller vaziyete geldi. Bir şekilde en düşük seviyeden de olsa zam yapmak zorunda kaldık." dedi.