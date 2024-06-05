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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:33
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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadelede, annelere ve anne adaylarına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerini sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında ekipler, İpsala ilçesindeki tekstil fabrikaları ve iş yerleri ziyaret etti. Kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "UYUMA" projesi hakkında bilgiler verdi.

        - Öğrencilere trafik eğitimi

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, TED Koleji okul öncesi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Öğrenciler, temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında bilgilendirildi.

        Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi de hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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