Trakya'da sıcak hava etkili oldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de 36 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinledi.

Vatandaşlar sıcak havadan şapka, güneş gözlüğü ve şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Cafer Özdemir, AA muhabirine, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaya çalıştığını dile getiren Özdemir, "Sıcaklar birden bire bastırdı. Genellikle dışarı çıkmamaya çalışıyoruz çıkınca da gölgede duruyoruz. Sıcaklar her şeyi etkiledi. Ayçiçeği kavruldu, buğdayların verimi de düştü." dedi.

Öte yandan sıcak havadan etkilenen sahipsiz hayvanlar da ağaç ve bina gölgelerinde yatıyor. Kuşlar ise süs havuzlarının kenarından ayrılmıyor. Tekirdağ ve Kırklareli'nde de sıcak hava ve yüksek nem etkili oldu. Tekirdağ'da nemle birlikte bunaltıcı bir hava hakim. İşleri nedeniyle dışarda olan vatandaşlar gölgelik alanlardan yürümeyi tercih ederken bir kısmı da ağaçlık alanların bulunduğu park ve bahçelerde zamanlarını geçirdi. Vatandaşlardan Zekiye Çarpan, insanların sıcak yüzünden ağaç gölgelerinde dinlendiğini söyledi.