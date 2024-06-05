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        Trakya'da sıcak hava etkili oldu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:38
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        Trakya'da sıcak hava etkili oldu
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Edirne'de 36 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinledi.

        Vatandaşlar sıcak havadan şapka, güneş gözlüğü ve şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

        Cafer Özdemir, AA muhabirine, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu söyledi.

        Öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaya çalıştığını dile getiren Özdemir, "Sıcaklar birden bire bastırdı. Genellikle dışarı çıkmamaya çalışıyoruz çıkınca da gölgede duruyoruz. Sıcaklar her şeyi etkiledi. Ayçiçeği kavruldu, buğdayların verimi de düştü." dedi.

        Öte yandan sıcak havadan etkilenen sahipsiz hayvanlar da ağaç ve bina gölgelerinde yatıyor. Kuşlar ise süs havuzlarının kenarından ayrılmıyor.

        Tekirdağ ve Kırklareli'nde de sıcak hava ve yüksek nem etkili oldu.

        Tekirdağ'da nemle birlikte bunaltıcı bir hava hakim.

        İşleri nedeniyle dışarda olan vatandaşlar gölgelik alanlardan yürümeyi tercih ederken bir kısmı da ağaçlık alanların bulunduğu park ve bahçelerde zamanlarını geçirdi.

        Vatandaşlardan Zekiye Çarpan, insanların sıcak yüzünden ağaç gölgelerinde dinlendiğini söyledi.

        Genelde gençlerin dışarda olduğunu aktaran Çarpan, tanıdığı yaşlıların, tansiyon ve şeker hastalarının dışarıya çıkmamak için özen gösterdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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