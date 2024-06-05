Süper Lig hakemi Özgür Yankaya, "Mahalle Ligi"nin final maçını yönetti

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sezer, Yankaya'ya da teşekkür belgesi takdim etti.

Müsabakanın ardından öğrencilere madalya ve kupaları Vali Sezer tarafından verildi.

Spor malzemeleri temin edilen öğrenciler futbol, basketbol ve voleybol branşlarında spor yaptı.

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