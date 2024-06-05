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        Edirne'de Çevre Haftası etkinlikleri başladı

        Edirne'de Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:25
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        Edirne'de Çevre Haftası etkinlikleri başladı
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        Edirne'de Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk anıta çelenk sundu.

        Öztürk, yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Hareketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatıldığını söyledi.

        Tüm kurumların destek verdiğini belirten Öztürk, "Ülkemizde çevreyi korumak adına Çevre Kanunu, Sıfır Atık Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar ile Bakanlığımızın vizyon ve misyonu çerçevesi doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz." dedi.

        Hızlı nüfus artışı ve çeşitli nedenlerden dolayı çevrenin her geçen gün kirletildiğini belirten Öztürk, tüm insanların çevreye ve doğaya daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

        Törenin ardından öğrencilerle Halk Eğitimi Merkezine kadar çevre yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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