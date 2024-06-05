Edirne'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kavacık köyü yakınlarında bakliyat ve pirinç fabrikasının bahçesindeki konteynerlerin olduğu alanda yangın çıktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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