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        Edirne'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:30
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        Edirne'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kavacık köyü yakınlarında bakliyat ve pirinç fabrikasının bahçesindeki konteynerlerin olduğu alanda yangın çıktı.

        Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangın sonrası konteynerlerde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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