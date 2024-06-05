Edirne'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kavacık köyü yakınlarında bakliyat ve pirinç fabrikasının bahçesindeki konteynerlerin olduğu alanda yangın çıktı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası konteynerlerde hasar oluştu.
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