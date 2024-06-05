Enez Limanı'nda yapılan çevre temizliğinde amfora bulundu

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "40 öğrencimiz sahil temizliği yaparak çevre bilincini yaşarken, dalış hocalarımız da limanda temizlik yaptılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Enez Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte 40 öğrenci liman çevresindeki çöpleri toplarken, 5 dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri de denizde dip temizliği yaptı.

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