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        Bulgaristan Başbakanı Glavçev ile Edirne Valisi Sezer, sınırdaki Ortak Temas Noktası'nda görüştü

        Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev ile Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Ortak Temas Noktası'nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 18:57 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:57
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        Bulgaristan Başbakanı Glavçev ile Edirne Valisi Sezer, sınırdaki Ortak Temas Noktası'nda görüştü
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        Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev ile Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Ortak Temas Noktası'nda bir araya geldi.

        Glavçev, Vali Sezer'e Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede çok başarılı olduğunu, düzensiz göç trafiğinin Türkiye'nin aldığı tedbirlerle büyük oranda önlendiğini belirtti.

        "Türkiye’ye düzensiz göçle mücadelesi konusunda teşekkür ediyoruz, bu noktada Türkiye’ye müteşekkiriz. Gerçekten düzensiz göç konusunda önemli tedbirler aldınız ve geçişlerdeki düşüşte bunun göstergesi." diyen Glavçev, sınırdaki hem tır hem de araç trafiğinin hızlanması amacıyla Türkiye sınırındaki 3 sınır kapısında genişletme çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını ifade etti.

        -"Alınan tedbirler düzensiz göçü önlüyor"

        Sezer de düzensiz göçle mücadele konusunda alınan tedbirlerle düzensiz göç trafiğinde yüzde 90 azalma olduğuna dikkati çekti.

        Alınan tedbirlere de değinen Sezer, "Şu an 200 kilometreyi aşkın hudut yollarımızı yeniden yaptık. Elektrooptik ve asansörlü kulelere kadar sınır geçişini tespit eden, önleyen önlemler aldık. İstanbul’dan Edirne’ye kadar 200'e yakın arama noktası oluşturuldu. Alınan tedbirlerle göç trafiğinde azalma var. Karşılıklı mekanizmaların çalışmasıyla yakın zamanda göç rotası tamamen değişebilir. diye konuştu.

        Özellikle Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarının dünyanın en çok trafiği olan sınır kapılarından olduğunu dile getiren Sezer, tır trafiğine değinerek, kısa süre sonra gurbetçi sezonunun başlayacağını hatırlattı.

        Yunus Sezer, "Sadece bu yılın ilk 5 ayında 725 bin tır geçişi oldu bu sınır kapısından, bu çok büyük bir rakam. Gümrük idarelerimiz olağanüstü çalışmalar ortaya koyuyorlar hem Kapıkule'de hem Hamzabeyli sınır kapılarında. Haziran ortasında gurbetçi sezonu başlıyor Avrupa'daki Türkler Türkiye’ye gelecek. Gümrük idarelerimizin yükü 3-4 kat artacak. Bu noktada desteklerinizi bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Vali Sezer, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’ın, sınırda yaşanan sorunların çözümü için oluşturduğu "Ortak Temas Merkezi"nin çok aktif çalıştığını sözlerine ekledi.

        - Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov'dan Yerlikaya'ya telefon

        Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov da Türkiye'ye düzensiz göçle mücadele konusunda aldığı tedbirlere teşekkür için telefonla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüştü.

        Yerlikaya'ya, tedbirlerden dolayı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya Bulgaristan üzerinden gidilemeyeceğini anladığını ifade eden Stoyanov, "Bu sizin çabalarınız sayesinde oldu, mutlaka Bulgaristan'a bekliyorum" dedi.

        Yerlikaya da mevkidaşına hafta sonu yapılacak seçimlerde başarı diledi, seçimlerden sonra davete icabet edeceğini kaydetti.

        Ziyarette Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve İyileştirme Bakanı Violeta Koritarova ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, iki ülkenin gümrük yetkilileri, kolluk amirleri ve protokol üyeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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