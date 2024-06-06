Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü yakalandı.
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, askeri yasak bölgedeki denetimlerinde Y.M, A.K. ve U.K'yi yakaladı.
Yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilerin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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