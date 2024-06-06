Edirne'de Minik Hamleler Projesi kapsamında satranç sınıfı açıldı

İmza törenin ardından proje kapsamında kentte ilki kurulan satranç sınıfının açılışı yapıldı. Kısa süre içerisinde tüm okullara satranç takımları, satranç panosu ve eğitici materyaller dağıtılacak, öğretmenlere hizmet içi satranç eğitimleri verilecek.

Minik Hamleler Projesiyle öğrencilerin erken yaşta satrançla tanışması ve bu alanda sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında Minik Hamleler Projesi iş birliği protokolü imzalandı.

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