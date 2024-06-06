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        Edirne ve Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ ve Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:40
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        Edirne ve Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ ve Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sırasında şehrin Meriç ilçesinin Rahmanca köyünde 11 düzensiz göçmen tespit etti.

        Yakalanan bu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin Saray ilçesindeki uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri 2 minibüsü durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsleri takip eden ekipler, kovalamaca sonucu durdurulan araçlardaki Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Bu düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan 2 minibüs sürücüsü ve bir insan kaçakçılığı şüphelisinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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