Edirne ve Tekirdağ'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Gözaltına alınan 2 minibüs sürücüsü ve bir insan kaçakçılığı şüphelisinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsleri takip eden ekipler, kovalamaca sonucu durdurulan araçlardaki Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

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