Edirne'de metruk binada düzensiz göçmenler yakalandı

Binayı kontrol eden polis ekipleri, Filistin ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen ile "silahla yaralama", "silahlı yağma" suçlarından aranan 1 şüpheliyi yakaladı.

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