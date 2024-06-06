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        Edirne'de metruk binada düzensiz göçmenler yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:22
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        Edirne'de metruk binada düzensiz göçmenler yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan Gazi Mihal Bey Camisi arkasındaki metruk binada düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı.

        Binayı kontrol eden polis ekipleri, Filistin ve Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen ile "silahla yaralama", "silahlı yağma" suçlarından aranan 1 şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki denetimlerinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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