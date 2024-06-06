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        Balkanlar'dan göç edenlerin taşıdığı tohumla üretilen Mahmutbey kuru fasulyesi tescillendi

        Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy köyünde yetiştirilen kuru fasulye "Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi" adıyla coğrafi işaret tescili aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:46
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        Balkanlar'dan göç edenlerin taşıdığı tohumla üretilen Mahmutbey kuru fasulyesi tescillendi
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        Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy köyünde yetiştirilen kuru fasulye "Keşan Mahmutköy Kuru Fasulyesi" adıyla coğrafi işaret tescili aldı.

        Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamada, TRAKYAKA'nın destekleriyle Keşan Ticaret ve Sanayi Odasınca 2022 yılında yapılan tescil başvuru sürecinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

        Keşan Mahmutköy kuru fasulyesinin tescil almasıyla birlikte Trakya'nın coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 29'a, Edirne'nin ise 12'ye yükseldi.

        Balkanlar'dan göç edenlerin getirdiği ata tohumlarıyla üretimine başlanan ince kabuklu horoz cinsi Mahmutköy kuru fasulyesi tombul ve parlak yapısıyla öne çıkıyor. Çabuk pişmesiyle bilinen fasulyenin lezzeti de damaklarda tat bırakıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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