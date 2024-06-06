Balkanlar'dan göç edenlerin taşıdığı tohumla üretilen Mahmutbey kuru fasulyesi tescillendi

Balkanlar'dan göç edenlerin getirdiği ata tohumlarıyla üretimine başlanan ince kabuklu horoz cinsi Mahmutköy kuru fasulyesi tombul ve parlak yapısıyla öne çıkıyor. Çabuk pişmesiyle bilinen fasulyenin lezzeti de damaklarda tat bırakıyor.

Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamada, TRAKYAKA'nın destekleriyle Keşan Ticaret ve Sanayi Odasınca 2022 yılında yapılan tescil başvuru sürecinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

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