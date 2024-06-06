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        Edirne'de dolunun vurduğu 100 hektarlık alanda hasar tespit çalışması yapıldı

        Edirne'de dolu nedeniyle zarar gören 100 hektarlık ekili alanda hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:05 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:06
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        Edirne'de dolunun vurduğu 100 hektarlık alanda hasar tespit çalışması yapıldı
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        Edirne'de dolu nedeniyle zarar gören 100 hektarlık ekili alanda hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

        Merkeze bağlı Korucu köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle buğday, arpa ve ayçiçeği ekili 100 hektarlık alan zarar gördü.

        Ekiplerin zarar tespiti için çalışma başlattığı köyde İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt incelemede bulundu.

        Bayazıt, dolu nedeniyle tarlaları zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Üreticilerin yanında olduklarını belirten Bayazıt, "Afetin öğrenildiği ilk andan itibaren İl Müdürlüğümüz teknik personelince zarar ziyan tespit çalışmalarına başlanmış olup, en kısa sürede çalışmalar tamamlanacaktır. Doludan ürünleri zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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