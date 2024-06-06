Edirne'de çıkan yangında 250 saman balyası zarar gördü.

Köyde dün çıkan yangında 110 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğünü belirten Alyanak, "Havalar çok sıcak, Köyümüzde sık sık yangın olmaya başladı. Elektrik direklerimiz de çok eski ve kaçaklar oluyor. Bakım yapılmasını istiyoruz." dedi.

Kocahıdır Köyü Muhtarı Sezgin Alyanak, AA muhabirine, tüm vatandaşların yangınlar konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

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