Trakya Üniversitesi Fen Fakültesini birinci tamamlayan Kosovalı öğrenci Türkiye'ye minnettar

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesini birincilikle tamamlayan Kosovalı öğrenci Gizem Şari, Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtti.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Fen Fakültesi mezuniyet töreninde 91 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesinin Türkiye'deki ilk 30 üniversite arasında olduğunu söyledi.

Balkanlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencilerin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü ifade eden Aydoğdu, öğrencilere iş yaşamında başarı diledi.

Dekan Prof. Dr. Özlem Çetin Erdoğan ise Fen Fakültesinin güçlü akademik kadrosu sayesinde öğrencilerin üniversitede mesleki yeterlilik edindiğini dile getirdi. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesini birincilikle bitiren Kosava uyruklu Gizem Şari ise 4 yıl önce heyecanla başladığı Biyoloji Bölümünü başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Şari, "Üniversite eğitimimde anladım ki sorunları bahane edip arkasına sığınmak değil çözümlere odaklanıp çabalamakmış önemli olan. Bu çabayı gösteriyor olmak bile bana göre bir şans. Çünkü dünyada şu anda hayalleri için çaba gösteremeyecek, bunlarla uğraşamayacak öldürülen çocuklar var. Dünyadaki her çocuğun hayalleri için uğraşma ve çabalama fırsatı bulduğu özgür bir dünya diliyorum." dedi.

Eğitim hayatı boyunca kendilerine destek olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Trakya Üniversitesine teşekkür eden Şari, uluslararası öğrencilere eğitim fırsatı tanıyan Türkiye'ye minnettar olduğunu kaydetti. Törende söz verilen Şari'nin annesi Hacer Şari, çok duygulandığını ve kızıyla gurur duyduğunu anlattı. Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirten Şari, "Biz Kosova'da azınlığız ama bizim çocuklarımıza eğitim şansı verdiğiniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.