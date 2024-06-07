Edirne'den kısa kısa
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, altyapı çalışmaları devam eden İpsala Organize Bölgesi'nde (OSB) yer tahsislerinin yüzde 80'e ulaştığını belirtti.
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, altyapı çalışmaları devam eden İpsala Organize Bölgesi'nde (OSB) yer tahsislerinin yüzde 80'e ulaştığını belirtti.
Sevgili, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, OSB'de fabrika kuracak His Civata ve Makine Sanayi Şirketi Sahibi Selahattin Çeliker ile sözleşme imzaladı.
Sevgili, OSB'de 15 kurumsal firma ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Firmaların önemli bir kısmının kısa süre sonra fabrikalarının temellerini atacağını belirten Sevgili, "Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri yüzde 80'e ulaştı.
-Öğrenciler mezuniyet heyacanını yaşadı
TED Edirne Kolejinde 8'inci sınıftan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
TED'den yapılan açıklamaya göre, okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen törende konuşan TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, öğrencilerle güzel bağlar kurduklarını belirtti.
Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılarının devamını dileyen İba, "Hem duygusal, hem sosyal, hem de saygı anlamında çocukların hepsi birer pırlanta gibiydi buna şahitlik ettik. Her bitiş yeni bir başlangıç oluyor. Çocuklarımızın kimisi burada devam edecek kimisi tercih ettikleri başka yerlerde devam edecekler. Ama her ne olursa olsun biz onları devamlı takip edeceğiz. Güzel bağlar kurduk. Umarım hepsinin yolları açık olur. Biz şahidiz çok emek verdiler." dedi.
Ortaokul Müdürü Sultan Girgin, Ortaokul Müdür Yardımcısı Fulya Bektaş, Eğitim Koordinatörü Ahmet Uzunçınar'ın konuşma yaptığı törende öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.
-İpsala'da sergi açıldı
İpsala Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı.
Aile Destek Merkezi bahçesinde kursiyerlerin emeklerinin sergilendiği programa İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz ve davetliler katıldı.
Konuşmalar ve dans gösterilerinin ardından sergi açılışı gerçekleştirildi.
- Bağışlanan kurbanlar mazlum coğrafyalara ulaşacak
Cansuyu Yardımlaşma Derneği Edirne Temsilcisi Hüseyin Ali Yüzer, derneğin Kurban Bayramı'nda da mazlum coğrafyalara ulaşacağını belirtti.
Yüzer, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, 19 yıldır mazlum milletlere umut olduklarını belirtti.
Derneğin Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Yüzer, "Her yıl Kurban Bayramı'nda bağışçıların emanetleri ile alınan kurbanları vekalet yolu ile kesen ve kesim yaptığı bölgelerde dağıtan derneğimiz bu sene de Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde mazlumlar ve muhtaçlar için kurban organizasyonları düzenleyecek." dedi.
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