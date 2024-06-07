İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, altyapı çalışmaları devam eden İpsala Organize Bölgesi'nde (OSB) yer tahsislerinin yüzde 80'e ulaştığını belirtti.

Sevgili, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, OSB'de fabrika kuracak His Civata ve Makine Sanayi Şirketi Sahibi Selahattin Çeliker ile sözleşme imzaladı.

Sevgili, OSB'de 15 kurumsal firma ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Firmaların önemli bir kısmının kısa süre sonra fabrikalarının temellerini atacağını belirten Sevgili, "Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisleri yüzde 80'e ulaştı.

-Öğrenciler mezuniyet heyacanını yaşadı

TED Edirne Kolejinde 8'inci sınıftan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

TED'den yapılan açıklamaya göre, okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen törende konuşan TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, öğrencilerle güzel bağlar kurduklarını belirtti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılarının devamını dileyen İba, "Hem duygusal, hem sosyal, hem de saygı anlamında çocukların hepsi birer pırlanta gibiydi buna şahitlik ettik. Her bitiş yeni bir başlangıç oluyor. Çocuklarımızın kimisi burada devam edecek kimisi tercih ettikleri başka yerlerde devam edecekler. Ama her ne olursa olsun biz onları devamlı takip edeceğiz. Güzel bağlar kurduk. Umarım hepsinin yolları açık olur. Biz şahidiz çok emek verdiler." dedi.