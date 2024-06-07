Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Tekirdağ'da da sıcak hava ve yüksek nem etkili oldu.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü ve sıcaklığın yüksek değerlere ulaştığı saatte Kırklareli'nde, yaya ve araç trafiğinde düşüş görüldü.

Bazı vatandaşlar park ve bahçelerde serinlemeye çalışırken görüldü.

Kentin merkezi konumundaki Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde de sıcak havanın etkisiyle tenhalık gözlendi.

Bunaltıcı havanın etkili olduğu Edirne'de vatandaşlar ağaçlık ve gölgelik alanları tercih etti.

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