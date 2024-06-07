Edirne'de okuma yazma öğrenen kadınlar mezuniyet belgesi aldı

Edirne'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda 2018 yılında başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni yapıldı.

Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Yayla, merkezin solonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılı içerisinde 45 okuma yazma kursu açıldığını ve bu kurslarda 475 kişinin eğitim aldığını söyledi.

Seferberliğin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Yayla, "Edirne'de, ekonomik ve sosyolojik olarak farklı nedenlerle okuma yazma öğrenememiş kadınlarımız kurslar sayesinde okuma yazma öğrendi. Kadınlarımızın cesaretlenmesi ve sosyal içermenin desteklenmesi adına da güzel bir program düzenlendi." dedi.