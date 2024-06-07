Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de okuma yazma öğrenen kadınlar mezuniyet belgesi aldı

        Edirne'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda 2018 yılında başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:20 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de okuma yazma öğrenen kadınlar mezuniyet belgesi aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda 2018 yılında başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni yapıldı.

        Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Yayla, merkezin solonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılı içerisinde 45 okuma yazma kursu açıldığını ve bu kurslarda 475 kişinin eğitim aldığını söyledi.

        Seferberliğin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Yayla, "Edirne'de, ekonomik ve sosyolojik olarak farklı nedenlerle okuma yazma öğrenememiş kadınlarımız kurslar sayesinde okuma yazma öğrendi. Kadınlarımızın cesaretlenmesi ve sosyal içermenin desteklenmesi adına da güzel bir program düzenlendi." dedi.

        Program, kursiyerlerin şiir okumalarıyla devam etti.

        Son dönem açılan kursu başarıyla tamamlayan 7 kişiye mezuniyet belgelerini CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan ile kurum müdürleri verdi.

        Kep atan kadınlar, mezuniyet sevinçlerini katılımcılarla birlikte yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
        Eşini 5 kurşunla öldürmüştü! Cinayetin nedeni biber gazıymış!
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        "Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye girecek"
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        İşte Selçuklu sultanlarının sikkeleri
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!

        Benzer Haberler

        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 'Konacık Bayramı ve Şükür Duası' geleneği, 112 yıldır sürdürülüyo...
        Edirne'de 'Konacık Bayramı ve Şükür Duası' geleneği, 112 yıldır sürdürülüyo...
        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesini birinci tamamlayan Kosovalı öğrenci Tür...
        Trakya Üniversitesi Fen Fakültesini birinci tamamlayan Kosovalı öğrenci Tür...
        Edirne'de aynı köyde 1 gün arayla çıkan 2 tarla yangınında 110 dönüm ekili...
        Edirne'de aynı köyde 1 gün arayla çıkan 2 tarla yangınında 110 dönüm ekili...
        Edirne'de çıkan yangında 250 saman balyası zarar gördü
        Edirne'de çıkan yangında 250 saman balyası zarar gördü