Edirne'de okuma yazma öğrenen kadınlar mezuniyet belgesi aldı
Edirne'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda 2018 yılında başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni yapıldı.
Edirne'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda 2018 yılında başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni yapıldı.
Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Yayla, merkezin solonunda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, eğitim öğretim yılı içerisinde 45 okuma yazma kursu açıldığını ve bu kurslarda 475 kişinin eğitim aldığını söyledi.
Seferberliğin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Yayla, "Edirne'de, ekonomik ve sosyolojik olarak farklı nedenlerle okuma yazma öğrenememiş kadınlarımız kurslar sayesinde okuma yazma öğrendi. Kadınlarımızın cesaretlenmesi ve sosyal içermenin desteklenmesi adına da güzel bir program düzenlendi." dedi.
Program, kursiyerlerin şiir okumalarıyla devam etti.
Son dönem açılan kursu başarıyla tamamlayan 7 kişiye mezuniyet belgelerini CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan ile kurum müdürleri verdi.
Kep atan kadınlar, mezuniyet sevinçlerini katılımcılarla birlikte yaşadı.
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