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        Edirne'de aranan 4 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında aranma kararı olan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:36
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        Edirne'de aranan 4 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında aranma kararı olan 4 şüpheli yakalandı.

        İlçe merkezinde 24 ekip ve 90 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 559 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

        Trafik açısından 258 aracın incelendiği uygulamada sürücülere 211 bin 287 lira ceza uygulandı, 1 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da uygulama noktalarını gezerek çalışmaları denetledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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