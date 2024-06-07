Edirne'de aranan 4 şüpheli asayiş uygulamasında yakalandı

Trafik açısından 258 aracın incelendiği uygulamada sürücülere 211 bin 287 lira ceza uygulandı, 1 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu.

İlçe merkezinde 24 ekip ve 90 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 559 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

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