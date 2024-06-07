Edirne'de kurbanlık hayvan taşıyan araçlar denetlendi

Edirne'de, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram dolayısıyla artan hayvan hareketi nedeniyle ekiplerin yol kontrolleri sürüyor.

Belgesiz, kaçak hayvan ve hayvansal ürün hareketlerini engellemek amacıyla kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi.

Hayvanların kulak küpesi ve belgelerini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarıda bulundu. Denetimler bayrama kadar devam edecek.