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        Edirne'de kurbanlık hayvan taşıyan araçlar denetlendi

        Edirne'de, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:23
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        Edirne'de kurbanlık hayvan taşıyan araçlar denetlendi
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        Edirne'de, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayram dolayısıyla artan hayvan hareketi nedeniyle ekiplerin yol kontrolleri sürüyor.

        Belgesiz, kaçak hayvan ve hayvansal ürün hareketlerini engellemek amacıyla kurbanlık taşıyan araçlar denetlendi.

        Hayvanların kulak küpesi ve belgelerini kontrol eden ekipler, sürücülere uyarıda bulundu. Denetimler bayrama kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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