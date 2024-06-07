Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı buğday alım fiyatını değerlendirdi

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı buğday alım fiyatını yeterli bulmadığını söyledi.

Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezon için belirlenen fiyatın beklentileri karşılamadığını savundu.

Açıklanan fiyatın mağduriyet oluşturacağını ileri süren Arabacı, "Bakanlığımızın üreticilerimizin yanında olduğunu göstermesi için fiyatı revize edip tekrar üreticileri mutlu edecek bir fiyat açıklamasını bekliyoruz." dedi.

Arabacı, sürdürülebilir üretim için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Fiyatların gözden geçirilmesi talebinde bulunacaklarını dile getiren Arabacı, "Bir dekardan ortalama 450 kilogram verim üzerinden hesaplarsak bir kilogram buğdayın maliyet 10 lira 87 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Ekmeklik buğdayda prim desteğiyle birlikte açıklanan 11 liralık fiyat, ancak maliyet fiyatını karşılıyor. O yüzden üreticiler olarak Bakanlığımızdan talebimiz bu fiyatın tekrar revize edilmesi. Üreticilerimizin en azından emeğinin, maliyetinin karşılığını alabileceği bir fiyat oluşması." diye kaydetti.